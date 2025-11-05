Inscription
#Essais

Ce que dit la Bible sur... la violence

Philippe Abadie

Celui qui ouvre la Bible pour la première fois ressent souvent l'impression pénible que ce texte sacré regorge de textes violents. Il est vrai que l'on peut comptabiliser pas moins de six cents passages violents dans l'Ancien Testament où l'on voit se détruire et s'exterminer des peuples, des rois et des individus... Refuser à la Bible tout rapport à la violence au nom d'une sainteté rêvée du texte, n'est-ce pas oublier que ce livre parle avant tout d'hommes réels avec leurs passions et leurs contradictions ? Avec Ce que dit la Bible sur la violence l'objectif de l'auteur, Philippe Abadie, n'est pas d'absoudre la Bible de toute violence, et encore moins de l'y enfermer mais de voir en quoi elle propose une réflexion sur la violence, opérant une sorte de catharsis qui permet à chacun de relire sa propre violence et propose des chemins de sortie. Philippe Abadie, prêtre et exégète de renom, docteur en théologie et en histoire des religions, professeur à l'université de Lyon de 1986 à 2020. A la retraite il est chanoine titulaire du chapitre primatial de Lyon depuis 2024.

Par Philippe Abadie
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Philippe Abadie

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Exégèse

Paru le 05/11/2025

128 pages

11,00 €

9782375827277
