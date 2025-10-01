Inscription
#Essais

La philosophie de l'imaginaire chez Bachelard

Jean-Jacques Wunenburger

ActuaLitté
Gaston Bachelard a consacré une moitié de son oeuvre à la rationalité scientifique contemporaine et une autre à l'imagination, la rêverie intime et la poésie. Les deux versants opposés de la vie de l'esprit s'enracinent dans un même imaginaire, conçu comme un vivier d'images autonomes (nourries de forces inconscientes et de matières cos-mologiques : feu, eau, air, terre) formant un "monde" doté de lois internes. Cet imaginaire est tantôt à purifier, voire à dissoudre, pour libérer les constructions abstraites des sciences, tantôt au contraire à amplifier par des charges symboliques, sources de beauté et de bonheur. S'inspirant des traditions de l'alchimie, du romantisme allemand, de la psychanalyse et du surréalisme, Bachelard a disséminé dans toute son oeuvre des propositions méthodologiques, psychologiques, esthétiques et éthiques originales. Elles sont au fondement de sa philosophie de l'imaginaire, qui a suscité l'intérêt de Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur et Simondon notamment.

Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Editeur

Genre

Bachelard

Paru le 01/10/2025

21,00 €

9782130889885
© Notice établie par ORB
