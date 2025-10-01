Je n'ai plus peur de l'avion !

Si pour vous, voyager en avion signifie turbulences, orages, pannes, accident, anxiété ou crises de panique, alors vous faites partie des 20 % de la population qui souffrent d'aérophobie. Que vos vols soient simplement désagréables ou que vous ne puissiez même plus prendre l'avion, cet ouvrage est pour vous ! S'appuyant sur leur expertise, les auteurs offrent une approche bienveillante et structurée pour comprendre sa peur et la surmonter. Ils ont développé depuis plusieurs années une prise en charge dont l'efficacité a été prouvée. Velina, en tant que psychologue, experte des troubles anxieux, propose des stratégies concrètes pour mieux apprivoiser l'anxiété avant et pendant le vol. Xavier, spécialiste de la sécurité aérienne, donne toutes les réponses aux questions aéronautiques, de la préparation du vol à l'atterrissage en passant par la météo et le décryptage des accidents aériens... pour qu'enfin vous n'ayez plus peur de l'avion !