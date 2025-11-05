"Cultive tes racines et plante-les dans les étoiles" Tomi Ungerer Quand une journaliste gastronomique et un chef étoilé Michelin unissent leur voix pour ouvrir un restaurant, c'est une aventure unique en France qui s'écrit, à Ammerschwihr, sur la route des vins d'Alsace. Sandrine Kauffer-Binz met en lumière la naissance d'une maison portée par la complicité et l'amour de leur métier. Elle couche sur papier des émotions, des sensations, des parfums, et délivre le récit sensible d'une création en harmonie. Julien Binz, Maître Cuisinier de France, révèle une trentaine de recettes où chaque plat traduit son exigence technique, son enracinement alsacien et son goût pour une cuisine de transmission, entre tradition et modernité, distinguée par Gault&Millau. De ces pages naît un dialogue singulier entre les mets et les mots, où l'intime se mêle au professionnel, où l'étoile brille autant dans l'assiette que dans le chemin qu'ils tracent ensemble. "La cuisine est la base du véritable bonheur" Auguste Escoffier Un livre à quatre mains, tissé de saveurs et d'histoires, de bienveillance et d'élégance, qui met en scène une équipe, un univers, une oeuvre collective.