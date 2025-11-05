Retrouvez ce conte moderne devenu culte pour toute une génération dans une édition Luxe ! Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une "peau d'homme" ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour sous toutes ses formes... En mêlant religion et sexe, morale et humour, noblesse et franc-parler, Peau d'homme nous invite tant à la libération des moeurs qu'à la quête folle et ardente de l'amour. La morale de la Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions : pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l'objet de mépris et de coercition ? Comment, enfin, la morale peut-elle être l'instrument d'une domination à la fois sévère et inconsciente ? Redécouvrez cette ode à la liberté multi-récompensée dans une magnifique édition grand format, avec une fabrication soignée et de nombreux bonus (la genèse du projet dévoilée par Zanzim, les premières planches en couleurs directes, de nombreux croquis, notes, esquisses...) pour saisir toute la portée de cette oeuvre best-seller qui a également conquis les spectateurs lors d'une adaptation théâtrale aux côtés de Laure Calamy en 2025, et dont un long métrage est actuellement en préparation.