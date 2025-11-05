Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman graphique

Peau d'homme

Zanzim, Hubert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Retrouvez ce conte moderne devenu culte pour toute une génération dans une édition Luxe ! Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une "peau d'homme" ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour sous toutes ses formes... En mêlant religion et sexe, morale et humour, noblesse et franc-parler, Peau d'homme nous invite tant à la libération des moeurs qu'à la quête folle et ardente de l'amour. La morale de la Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions : pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l'objet de mépris et de coercition ? Comment, enfin, la morale peut-elle être l'instrument d'une domination à la fois sévère et inconsciente ? Redécouvrez cette ode à la liberté multi-récompensée dans une magnifique édition grand format, avec une fabrication soignée et de nombreux bonus (la genèse du projet dévoilée par Zanzim, les premières planches en couleurs directes, de nombreux croquis, notes, esquisses...) pour saisir toute la portée de cette oeuvre best-seller qui a également conquis les spectateurs lors d'une adaptation théâtrale aux côtés de Laure Calamy en 2025, et dont un long métrage est actuellement en préparation.

Par Zanzim, Hubert
Chez Glénat

|

Auteur

Zanzim, Hubert

Editeur

Glénat

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader

Retrouver tous les articles sur Peau d'homme par Zanzim, Hubert

Commenter ce livre

 

Peau d'homme

Zanzim, Hubert

Paru le 05/11/2025

218 pages

Glénat

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344072271
9782344072271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.