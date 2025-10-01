Quelle meilleure perspective que celle d'un week-end de Pâques en famille et entre amis au superbe domaine d'Anstey, en plein coeur de la campagne anglaise ? Sous l'impulsion de sa femme, la dévouée Rose, c'est l'invitation que lance Walter Mortibois à sa belle-soeur et à son mari - alias chouchou et chouchou -, ainsi qu'à leur fils fraîchement rentré au pays. Cette réunion n'aurait pas la même saveur sans la présence de Gilbert, le très érudit frère de Walter, et d'une excentrique lady au charme ravageur. Toutefois rien n'y fait, Walter préfère à la compagnie de ses convives et de son épouse celle de Svend, son berger allemand adoré. Tout ce petit monde va se retrouver au beau milieu d'une comédie aux multiples rebondissements, avant que ne tombent les masques et ne s'expriment enfin les coeurs. Dans la pure tradition anglaise, Plus jamais d'invités ! est un vrai bijou de flegme et de sagacité divinement mêlés.