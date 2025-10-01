Le koala tueur

"Je n'aime pas les koalas. Ces sales bêtes, aussi hargneuses que stupides, n'ont pas un poil de gentillesse. [... ] Leur fourrure est infestée de vermine. Ils ronflent. Leur ressemblance avec les nounours est une vile supercherie. Il n'y a rien de bon chez eux. Sans parler du fait qu'un jour, un koala a essayé de me jouer un tour pendable". Avec ses redoutables crocodiles, ses excentriques mineurs d'opale, ses koalas féroces et ses cochons sauvages assoiffés de sang, l'impitoyable bush australien reste un territoire indompté. Et Kenneth Cook en fait les frais... Au fil de ses pérégrinations australiennes, l'écrivain cultive l'art de se mettre dans des situations ridiculement dangereuses et terriblement drôles. A travers ces quinze histoires extravagantes, il nous entraîne au coeur d'une faune sauvage qui lui réserve de grands frissons et des rencontres aussi grisantes qu'inattendues.