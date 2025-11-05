Les âges d'or de Mickey

3 grands personnages pour 3 grandes collections ! A partir de novembre 2025, les éditions Glénat vous proposent de redécouvrir les plus beaux récits des trois personnages emblématiques de l'univers Disney : Mickey, Donald et Picsou. En compagnie des plus grands artistes (Gottfredson, Barks, Murry, Scarpa, Cavazzano, etc.), chaque lecteur, quelle que soit sa génération, retrouvera l'âge d'or de son enfance à travers des récits allant des origines des personnages jusqu'à nos jours. Né sous la plume de Walt Disney en 1928, Mickey est immédiatement devenu la souris la plus populaire du monde ! Dans ce premier volume des Ages d'or de Mickey, les lecteurs découvrent huit des plus grandes aventures de la célèbre souris à la culotte rouge : Mickey Mouse et Robinson Crusoé (Gottfredson, 1938), Le monde de demain (Gottfredson, 1944), Les fantômes de l'aéroport (Wright, 1948), Le signe du calmar (Murry, 1955), Aventures en mer (Murry, 1961), Mickey et les sapins d'Himalaya (Scarpa et Cavazzano, 1962), La légende de Guillaume Tell (Calvet Esteban, 1990), Les 2500 Mickey (Ferioli, 1999). D'une fabrication élégante et cartonnée, la collection des Ages d'or rassemble sur 200 pages les plus beaux récits des grands auteurs Disney.