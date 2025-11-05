Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Les âges d'or de Mickey

Glénat, Disney Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
3 grands personnages pour 3 grandes collections ! A partir de novembre 2025, les éditions Glénat vous proposent de redécouvrir les plus beaux récits des trois personnages emblématiques de l'univers Disney : Mickey, Donald et Picsou. En compagnie des plus grands artistes (Gottfredson, Barks, Murry, Scarpa, Cavazzano, etc.), chaque lecteur, quelle que soit sa génération, retrouvera l'âge d'or de son enfance à travers des récits allant des origines des personnages jusqu'à nos jours. Né sous la plume de Walt Disney en 1928, Mickey est immédiatement devenu la souris la plus populaire du monde ! Dans ce premier volume des Ages d'or de Mickey, les lecteurs découvrent huit des plus grandes aventures de la célèbre souris à la culotte rouge : Mickey Mouse et Robinson Crusoé (Gottfredson, 1938), Le monde de demain (Gottfredson, 1944), Les fantômes de l'aéroport (Wright, 1948), Le signe du calmar (Murry, 1955), Aventures en mer (Murry, 1961), Mickey et les sapins d'Himalaya (Scarpa et Cavazzano, 1962), La légende de Guillaume Tell (Calvet Esteban, 1990), Les 2500 Mickey (Ferioli, 1999). D'une fabrication élégante et cartonnée, la collection des Ages d'or rassemble sur 200 pages les plus beaux récits des grands auteurs Disney.

Par Glénat, Disney Collectif
Chez Glénat

|

Auteur

Glénat, Disney Collectif

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les âges d'or de Mickey par Glénat, Disney Collectif

Commenter ce livre

 

Les âges d'or de Mickey

Glénat, Disney Collectif

Paru le 19/11/2025

192 pages

Glénat

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070666
9782344070666
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.