Nouvel atlas mondial du whisky

Dave Broom

Le Nouvel atlas mondial du whisky est le livre ultime pour tous les amateurs, les connaisseurs mais aussi les néophytes qui souhaitent s'initier. Grâce à une cartographie riche, des descriptions approfondies de plus de 500 distilleries (Ecosse, Irlande, Angleterre, France, Belgique, Espagne, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Mexique, Japon, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande...) et une sélection de plus de 480 bouteilles, vous saurez tout sur l'histoire et la fabrication de cet élixir ambré. Vous aurez également toutes les clés pour comprendre les différentes notes aromatiques de ce spiritueux pour mieux en apprécier la dégustation.

Par Dave Broom
Chez Flammarion

Auteur

Dave Broom

Editeur

Flammarion

Genre

Autres boissons froides

Nouvel atlas mondial du whisky

Dave Broom

Paru le 01/10/2025

336 pages

Flammarion

49,90 €

9782080485878
