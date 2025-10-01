Le Nouvel atlas mondial du whisky est le livre ultime pour tous les amateurs, les connaisseurs mais aussi les néophytes qui souhaitent s'initier. Grâce à une cartographie riche, des descriptions approfondies de plus de 500 distilleries (Ecosse, Irlande, Angleterre, France, Belgique, Espagne, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Mexique, Japon, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande...) et une sélection de plus de 480 bouteilles, vous saurez tout sur l'histoire et la fabrication de cet élixir ambré. Vous aurez également toutes les clés pour comprendre les différentes notes aromatiques de ce spiritueux pour mieux en apprécier la dégustation.