Come back!

Avant les années 2000, une partie du monde de l'art se bouchait le nez devant l'art figuratif qui semblait kitsch, voire réactionnaire. Dominée par les courants conceptuels, la scène artistique suisse abrite pourtant depuis 40 ans une figuration émancipée du formalisme géométrique. Majoritairement féminine, celle-ci puise dans un éventail de références (art médiéval, mangas japonais) en fusionnant influences populaires et expériences personnelles. Une quarantaine d'artistes sont réunies dans cette publication qui met en lumière des figures tutélaires tant suisses qu'internationales.