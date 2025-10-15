Et si on en parlait ?

La pornographie, un fléau qui cause des ravages dans notre société, détruisant familles et mariages, et qui, malheureusement, atteint aussi les plus jeunes. Et souvent, les parents ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour aborder le sujet. Ils préfèrent donc ne pas en parler. Cet ouvrage leur est destiné, autant qu'aux enfants d'ailleurs. Conçu pour les 9-12 ans, il est à lire avec eux. 9 ans, cela paraît peut-être trop jeune, mais il ne faut pas oublier que c'est très proche de l'âge auquel les enfants sont exposés pour la première fois à la pornographie aujourd'hui. Alors, ne vaut-il pas mieux qu'ils sachent ce que la Bible dit au sujet de la sexualité avant que les mensonges du monde ne parviennent à leurs oreilles ? A partir d'une histoire en lien avec leur quotidien, déclinée pour les filles puis pour les garçons et étayée par un texte biblique à lire ensemble, ce bel album illustré propose un support de discussion utile. Points forts : + un bon support de discussion + un langage et des illustrations adaptés à l'âge visé + une partie filles et une partie garçons Thèmes : la création de l'être humain à l'image de Dieu la sexualité le mariage le péché la convoitise la pornographie la victoire sur la tentation l'amour de Dieu le pardon de Dieu