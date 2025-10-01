Confrontée à la photographie de sa fille de dix-huit ans passant la frontière turque en compagnie d'un terroriste notoire, Hélène Dompierre refuse de croire que Manon a pu être mêlée de quelque façon que ce soit aux attentats qui ont horrifié l'Occident. Pendant des années, elle va tout tenter pour la retrouver. Cardiologue de réputation internationale, elle y perd ses illusions, son travail, ses amis, sa santé, son équilibre mental. Jusqu'au jour miraculeux où on lui apprend que la jeune femme est enfermée avec des milliers d'autres dans un camp au fin fond de la Syrie. Rien ni personne ne pourra l'empêcher de s'y rendre. Elle y arrive le jour où le régime de Bachar el-Assad s'effondre à Damas ; le pays est à feu et à sang. Demain, elle retrouvera sa fille !