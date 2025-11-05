Inscription
#Imaginaire

Les pierres du cauchemar Tome 3

Dooms, Sora, Dreamy

Dooms et Sora contre les zombies ! Grâce au coffre trouvé dans les bois et aux pierres du Cauchemar, Dooms et Sora peuvent désormais passer d'une dimension à une autre. Cette fois, ils semblent être enfin de retour chez eux ! Sauf que quelque chose ne tourne pas rond dans leur ancien quartier... Et ils ne vont pas tarder à comprendre pourquoi : le monde est envahi par des zombies ! Paniqués, les deux arrivent à se barricader dans la maison de Sora pour y passer la nuit mais ils vont devoir prendre leur courage à deux mains et sortir enquêter. Ils sont intrigués par un étrange faisceau de lumière verte qui provient de la gare et décident de s'y rendre. Après s'être équipés pour faire face au danger, les voilà prêts à en découdre... Mais alors qu'ils approchent du but, ils se retrouvent encerclés par une horde de zombies ! Sauvés in extremis par un groupe armé, ils vont être escortés dans un camp retranché nommé le " foyer ", où un groupe de résistants essaie de survivre. Mais Dooms reste persuadée que la solution à leur problème se trouve au coeur de l'énigmatique lumière verte... Dans ce troisième tome, nos deux héros sont projetés dans un monde post apocalyptique où ils risquent leur peau à chaque coin de rue ! Un récit drôle et captivant, qui se joue des codes du récit de zombies, toujours mis en scène par le dessin punchy et manga de Dreamy, qui séduira autant les trois millions d'abonnés de Dooms et Sora que tous les amateurs d'aventures fantastiques.

Par Dooms, Sora, Dreamy
Chez Glénat

|

Auteur

Dooms, Sora, Dreamy

Editeur

Glénat

Genre

Fantastique

Les pierres du cauchemar Tome 3

Dooms, Sora

Paru le 05/11/2025

64 pages

Glénat

12,50 €

9782344063729
