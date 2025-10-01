Inscription
Vivre

Robert Badinter

Robert Badinter
"Au cours d'un discours, j'avais prononcé cette phrase : "Quand on parle des morts, les morts nous écoutent. " Je ne parle jamais de mes sentiments personnels, mais la condition des enfants de déportés est tout de même singulière. Je ne crois pas qu'il faille perdre le souvenir et je ne crois pas que l'on doive vivre pour le souvenir et dans le souvenir des morts. Honorer les morts, s'en souvenir et vivre. Je crois que c'est ça, le véritable hommage à leur rendre. En essayant d'être fidèle à ce qu'ils pensaient, mais surtout : vivre". Dans ce récit intime, Robert Badinter raconte sa vie avec une éblouissante sincérité. En 2006, pour l'INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, il convoque ses souvenirs d'enfance, dont l'arrestation et la déportation de son père. En 2023, toujours pour l'INA, l'homme de l'abolition livre son dernier entretien. Un témoignage pour l'histoire.

Par Robert Badinter
Chez Flammarion

|

Auteur

Robert Badinter

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Vivre

Robert Badinter

Paru le 01/10/2025

208 pages

Flammarion

20,00 €

9782080147158
© Notice établie par ORB
