Faire la ville sans les promoteurs immobiliers

Alors que la crise du logement s'aggrave et que les promoteurs s'inquiètent de leur propre survie, une question demeure : et si le problème venait de ces professionnels de l'immobilier ? Cet ouvrage ne propose pas de sauver la promotion immobilière, mais d'explorer ce que la ville pourrait devenir sans elle. L'auteur prend ainsi le contre-pied des arguments couramment mobilisés par les organisations professionnelles du secteur pour sortir de la crise immobilière actuelle. Il explique que le fond du problème est la marchandisation et la financiarisation du logement, dont le promoteur immobilier est la cheville ouvrière. Une approche historique permet de voir que le métier est plus récent qu'on ne le pense et d'aboutir in fine à la nécessité et aux modalités concrètes d'une démarchandisation de la production des logements.