Mes pâtisseries préférées avec Thermomix

Nathalie Besnainou, Fabrice Besse, Coralie Ferreira

Connaissez-vous Nathalie, alias Nathcooking ? Cette pâtissière autodidacte ne s'attendait pas, en créant sa page Instagram, à séduire un public aussi large. La raison de ce succès ? Des réalisations inratables ! Gâteaux et cakes du goûter, petits biscuits, crèmes, pâtisseries de fête... Découvrez les recettes préférées de la communauté de Nathalie ainsi que des créations originales, toutes conçues pour une préparation optimisée dans votre Thermomix®. Nathalie partage avec vous ses secrets, astuces et conseils pour que chaque pâtisserie, basique ou " wahou " , soit toujours une réussite ! 50 recettes pour petites et grandes occasions !

Par Nathalie Besnainou, Fabrice Besse, Coralie Ferreira
Chez Larousse

|

Auteur

Nathalie Besnainou, Fabrice Besse, Coralie Ferreira

Editeur

Larousse

Genre

Desserts, pâtisseries

Mes pâtisseries préférées avec Thermomix

Nathalie Besnainou

Paru le 01/10/2025

160 pages

Larousse

22,99 €

9782036088078
