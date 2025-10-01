Mes pâtisseries préférées avec Thermomix

Connaissez-vous Nathalie, alias Nathcooking ? Cette pâtissière autodidacte ne s'attendait pas, en créant sa page Instagram, à séduire un public aussi large. La raison de ce succès ? Des réalisations inratables ! Gâteaux et cakes du goûter, petits biscuits, crèmes, pâtisseries de fête... Découvrez les recettes préférées de la communauté de Nathalie ainsi que des créations originales, toutes conçues pour une préparation optimisée dans votre Thermomix®. Nathalie partage avec vous ses secrets, astuces et conseils pour que chaque pâtisserie, basique ou " wahou " , soit toujours une réussite ! 50 recettes pour petites et grandes occasions !