PSG - 55 ans, 55 moments

En cinquante-cinq ans d'existence, le Paris Saint-Germain Football Club n'a cessé d'écrire sa légende. Et de remplir son armoire à trophées pour devenir le club le plus titré de France et champion d'Europe en 2025. Mais derrière les récompenses se cachent aussi et surtout de petites histoires qui ont écrit la grande. Qui de mieux que des joueurs, dirigeants, adversaires et people pour les raconter ? De Dominique Bathenay, capitaine mythique des années 1980, à Javier Pastore, première recrue phare du PSG version qatarie, en passant par Raí, l'idole du Parc des Princes, 50 figures livrent ici un souvenir de cette histoire commune. Entre records, anecdotes et coups de foudre, il est temps de laisser parler les coeurs loin des hommages classiques.

Football

PSG - 55 ans, 55 moments

Paru le 01/10/2025

184 pages

19,99 €

9782036086722
