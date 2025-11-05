"Le Voyage dans la Lune" est un opéra d'Offenbach, d'après l'oeuvre de Jules Verne, créé en 1875 à Paris. Encensée par la critique et le public, la mise en scène d'Olivier Fredj, initialement produite par l'opéra de Montpellier, a fait depuis décembre 2020 le tour des maisons d'opéra françaises. Directeur artistique graphique du spectacle, auteur des décors et des costumes, Jean Lecointre en tire aujourd'hui cette bande dessinée musicale, hommage à Jules Verne et à Méliès, un livre drôle, burlesque, fantasmagorique et féérique... L'écoute de l'enregistrement réalisé par le Palazetto Bru Zane est disponible dans le livre via un QR code.