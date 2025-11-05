Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le Voyage dans la lune

Jean Lecointre, Olivier Fredj

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le Voyage dans la Lune" est un opéra d'Offenbach, d'après l'oeuvre de Jules Verne, créé en 1875 à Paris. Encensée par la critique et le public, la mise en scène d'Olivier Fredj, initialement produite par l'opéra de Montpellier, a fait depuis décembre 2020 le tour des maisons d'opéra françaises. Directeur artistique graphique du spectacle, auteur des décors et des costumes, Jean Lecointre en tire aujourd'hui cette bande dessinée musicale, hommage à Jules Verne et à Méliès, un livre drôle, burlesque, fantasmagorique et féérique... L'écoute de l'enregistrement réalisé par le Palazetto Bru Zane est disponible dans le livre via un QR code.

Par Jean Lecointre, Olivier Fredj
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Jean Lecointre, Olivier Fredj

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Voyage dans la lune par Jean Lecointre, Olivier Fredj

Commenter ce livre

 

Le Voyage dans la lune

Jean Lecointre, Olivier Fredj

Paru le 05/11/2025

128 pages

Actes Sud Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330198824
9782330198824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.