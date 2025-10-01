Inscription
#Roman francophone

Ça me prend la tête !

Margot Turcat

ActuaLitté
A 33 ans, Margot voit sa vie basculer : après un AVC, elle quitte le monde des valides pour entrer brutalement dans celui du handicap. Malgré la rééducation, certaines séquelles persistent, et c'est toute la vie qui change : comment apprivoiser et accepter cette nouvelle Margot ? Comment continuer à exercer son métier adoré de prof d'arts plastiques ? Comment se projeter avec son compagnon, s'occuper de son fils, ou encore affronter la montagne de démarches administratives qui l'assaillent sans relâche ? Comment reprendre le cours de son existence quand les règles du jeu ont été complètement bouleversées ? Avec beaucoup d'humour et de détermination, Margot nous plonge dans son quotidien réinventé et pointe du doigt l'absurdité d'une société qui ne s'adapte pas aux différences. Découvrez son histoire !

Par Margot Turcat
Chez Larousse

|

Auteur

Margot Turcat

Editeur

Larousse

Genre

Réalistes, contemporains

Ça me prend la tête !

Margot Turcat

Paru le 01/10/2025

224 pages

Larousse

16,99 €

ActuaLitté
9782036077287
