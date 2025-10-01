Inscription
#Roman francophone

L'amour, les mots, la vie

Claire Morel-Fatio, Marion Fritsch

ActuaLitté
Mieux que nous parfois, les mots savent ce que nous ressentons. Dire ce que l'on tait, raviver ce que l'on croyait éteint. Laissez-vous porter par ces poèmes, ces lettres et ces fragments, qui vous invitent à écouter ce qui bat en silence, tout près de votre coeur. Née en 1991, Marion Fritsch est écrivaine des réseaux. Dans son compte Instagram "Un livre Une histoire" , elle réunit les coeurs et les esprits autour de pensées universelles. Sa plume, à la fois poétique et accessible, se déploie à travers des citations, des portraits et des récits qui font aujourd'hui écho à plus de quatre cent mille lecteurs. Elle est l'autrice du livre Les Fragments du coeur paru chez Albin Michel, et de Ecrire : les saisons du coeur aux éditions Leduc. Claire Morel Fatio est illustratrice et graphiste. Passionnée par Paris, elle capture avec poésie des scènes du quotidien. Son travail à l'aquarelle créer des univers légers et évocateurs, invitant le spectateur à l'évasion et à la rêverie.

Par Claire Morel-Fatio, Marion Fritsch
Chez Larousse

|

Auteur

Claire Morel-Fatio, Marion Fritsch

Editeur

Larousse

Genre

Poésie

L'amour, les mots, la vie

Claire Morel-Fatio, Marion Fritsch

Paru le 01/10/2025

192 pages

Larousse

17,99 €

ActuaLitté
9782036070363
© Notice établie par ORB
