#Roman francophone

Seras-tu l'amant de mes nuits ?

Viviane Ascain, Shirlee Busbee

Après avoir été coincé durant deux jours dans une grotte en compagnie d'une lady, Charles Weston est ravi de revoir la lumière du jour... et encore plus lorsqu'il comprend qu'il va devoir épouser cette jeune femme pour éviter le scandale. Daphné Beaumont est charmante ; reste à gagner son coeur. Une entreprise périlleuse qui ne doit pas faire oublier à Charles la raison de sa présence en Cornouailles : enquêter sur une série de meurtres qui lui rappelle étrangement les méfaits perpétrés par son demi-frère deux ans plus tôt. Raoul est mort, mais la région grouille de fantômes...

Par Viviane Ascain, Shirlee Busbee
Chez J'ai lu

|

Auteur

Viviane Ascain, Shirlee Busbee

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Seras-tu l'amant de mes nuits ?

Shirlee Busbee trad. Viviane Ascain

Paru le 05/11/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290417829
