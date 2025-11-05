Seras-tu l'amant de mes nuits ?

Après avoir été coincé durant deux jours dans une grotte en compagnie d'une lady, Charles Weston est ravi de revoir la lumière du jour... et encore plus lorsqu'il comprend qu'il va devoir épouser cette jeune femme pour éviter le scandale. Daphné Beaumont est charmante ; reste à gagner son coeur. Une entreprise périlleuse qui ne doit pas faire oublier à Charles la raison de sa présence en Cornouailles : enquêter sur une série de meurtres qui lui rappelle étrangement les méfaits perpétrés par son demi-frère deux ans plus tôt. Raoul est mort, mais la région grouille de fantômes...