Virginie Bobée, Violette Germont

Qui est-il ? Quelles sont ses capacités ? Comment entrer en contact avec lui ? Comment se manifeste-t-il ? Comment accueillir ses signes ? Que peut-il faire pour moi ? Virginie et Violette vous livrent dans cet ouvrage pratique tout leur savoir sur les guides spirituels. A travers des conseils, témoignages et exercices, vous découvrirez toutes les réponses à vos questions ainsi que des clés concrètes pour créer et cultiver une relation complice avec votre propre guide. EMPRUNTEZ LE CHEMIN VERS VOTRE GUIDE SPIRITUEL Canalisations médiumniques (channeling) - Messages canalisés - Méditations - Protocoles, pratiques et rituels énergétiques - Pleine conscience - Réponses directes des guides - Et bien plus encore ! 5 MEDITATIONS AUDIO INCLUSES

Par Virginie Bobée, Violette Germont
Chez Hachette

Virginie Bobée, Violette Germont

Hachette

Esotérisme

Rencontrez votre guide spirituel

Virginie Bobée, Violette Germont

Paru le 01/10/2025

208 pages

Hachette

9,95 €

9782019328634
