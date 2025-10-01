Rencontrez votre guide spirituel

Qui est-il ? Quelles sont ses capacités ? Comment entrer en contact avec lui ? Comment se manifeste-t-il ? Comment accueillir ses signes ? Que peut-il faire pour moi ? Virginie et Violette vous livrent dans cet ouvrage pratique tout leur savoir sur les guides spirituels. A travers des conseils, témoignages et exercices, vous découvrirez toutes les réponses à vos questions ainsi que des clés concrètes pour créer et cultiver une relation complice avec votre propre guide. EMPRUNTEZ LE CHEMIN VERS VOTRE GUIDE SPIRITUEL Canalisations médiumniques (channeling) - Messages canalisés - Méditations - Protocoles, pratiques et rituels énergétiques - Pleine conscience - Réponses directes des guides - Et bien plus encore ! 5 MEDITATIONS AUDIO INCLUSES