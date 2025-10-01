Mes barrettes de fête à paillettes

Un coffret contenant tout le matériel nécessaire pour créer 10 barrettes en feutrines pailletées sur le thème des animaux et de la fête (une lune, un lapin, un chat, un ours, une chouette, un écureuil, une étoile filante, un cerf et un nuage). 5 planches de feutrine douces et pailletées pré-découpées et imprimées (argent, or, noir, bleu marine et blanc). 10 barrettes clic clac argentées et dorées. Un livret avec des pas-à-pas illustrés et détaillés pour chaque accessoire permet à l'enfant de fabriquer lui-même ses barrettes prêtes à être portées !