Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mes barrettes de fête à paillettes

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un coffret contenant tout le matériel nécessaire pour créer 10 barrettes en feutrines pailletées sur le thème des animaux et de la fête (une lune, un lapin, un chat, un ours, une chouette, un écureuil, une étoile filante, un cerf et un nuage). 5 planches de feutrine douces et pailletées pré-découpées et imprimées (argent, or, noir, bleu marine et blanc). 10 barrettes clic clac argentées et dorées. Un livret avec des pas-à-pas illustrés et détaillés pour chaque accessoire permet à l'enfant de fabriquer lui-même ses barrettes prêtes à être portées !

Par Collectif
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Bricolage et création

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes barrettes de fête à paillettes par Collectif

Commenter ce livre

 

Mes barrettes de fête à paillettes

Collectif

Paru le 01/10/2025

16 pages

Hachette

13,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017897200
9782017897200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.