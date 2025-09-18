Inscription
Venezia è vivia - Venise est vivante

Donatella Calabi, Paul Rosemberg, Marianne Faurobert

Le titre de cet ouvrage nous a été suggéré par une affiche collée sur un mur latéral du marché de Rialto en 2020. L'affiche proclamait "Venezia è viva" . Depuis cette phrase est devenue quasiment un slogan dans la ville et ailleurs, y compris récemment dans des soirées-cinéma à Paris. En le reprenant celles et ceux qui ont collaboré à ce livre souhaitent juste rappeler qu'il existe des parties de Venise et des îles avoisinantes dans lesquelles la volonté des citoyens de résister à l'hypertourisme, et à l'expropriation qui en dérive, est tout à fait évidente. Les citoyens défendent la survie de la communauté et de son tissu social. Ils bataillent pour des innovations et des transformations qui composent avec les usages et les savoirs d'autrefois. (tous les textes du livre sont en français, en italien et en anglais)

Par Donatella Calabi, Paul Rosemberg, Marianne Faurobert
Chez Liana Levi

Auteur

Donatella Calabi, Paul Rosemberg, Marianne Faurobert

Editeur

Liana Levi

Genre

Histoire de l'architecture

Venezia è vivia - Venise est vivante

Donatella Calabi trad. Paul Rosemberg, Marianne Faurobert

Paru le 18/09/2025

160 pages

Liana Levi

25,00 €

9791034911233
