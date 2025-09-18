Venezia è vivia - Venise est vivante

Le titre de cet ouvrage nous a été suggéré par une affiche collée sur un mur latéral du marché de Rialto en 2020. L'affiche proclamait "Venezia è viva" . Depuis cette phrase est devenue quasiment un slogan dans la ville et ailleurs, y compris récemment dans des soirées-cinéma à Paris. En le reprenant celles et ceux qui ont collaboré à ce livre souhaitent juste rappeler qu'il existe des parties de Venise et des îles avoisinantes dans lesquelles la volonté des citoyens de résister à l'hypertourisme, et à l'expropriation qui en dérive, est tout à fait évidente. Les citoyens défendent la survie de la communauté et de son tissu social. Ils bataillent pour des innovations et des transformations qui composent avec les usages et les savoirs d'autrefois. (tous les textes du livre sont en français, en italien et en anglais)