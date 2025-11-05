Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider poursuivent avec une rare liberté de ton leur exploration de ce continent inconnu : celui des grandes fortunes qui sont aussi des familles. Amour, rivalité, jalousie : plus les enjeux sont colossaux, plus leurs affaires d'héritage se transforment souvent en guerres fratricides. Avec cette saison 2 de leur best-seller Successions, les deux journalistes du Monde pénètrent à nouveau, avec cette enquête exceptionnelle, le milieu feutré de ces familles qui dirigent l'économie française : les Rothschild, les Ricard, les Wertheimer (Chanel), les Barrière (casinos), les Leclerc, les Dassault ou les Saadé (armateurs)... Un voyage à la fois inattendu et très romanesque dans un monde insolite dont les passions sont aussi les nôtres. Secrets, trahisons, guerres intestines, cette enquête nous raconte de l'intérieur le vieil argent. Paris Match. Un deuxième volet tout aussi passionnant. Point de vue.