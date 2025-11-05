Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

N'oublie pas pourquoi tu danses

Aurélie Dupont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Danser, tomber, danser encore... Elle fut une enfant qui s'imaginait sur la scène, une petite fille brûlant de devenir une étoile, une adolescente dont l'unique désir était la danse, peu importe les souffrances et les sacrifices. Pour la première fois, la danseuse étoile Aurélie Dupont raconte son rêve devenu réalité. Avec elle, nous découvrons le prix de l'exigence d'absolu ; les rapports avec les chorégraphes, génies ou tyrans ; les défis à relever, la volonté de se surpasser. Et, par-dessus tout, les peurs et la joie, la quintessence de ce qui fait du corps de ballet de l'Opéra de Paris un lieu légendaire de passions exacerbées. Un récit vibrant et un portrait qui, au-delà de la danse, met à nu le destin d'une femme qui s'est battue pour être elle-même. L'écriture minutieuse et captivante d'Aurélie Dupont nous donne l'impression d'arpenter les couloirs de l'Opéra à ses côtés avant de l'observer sur scène, depuis les coulisses. Elle. Ecrire, c'était saluer, une dernière fois. Tirer sa révérence. Et raconter. Psychologies magazine.

Par Aurélie Dupont
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Aurélie Dupont

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Histoire de la danse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur N'oublie pas pourquoi tu danses par Aurélie Dupont

Commenter ce livre

 

N'oublie pas pourquoi tu danses

Aurélie Dupont

Paru le 05/11/2025

574 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254300
9782253254300
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.