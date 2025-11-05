N'oublie pas pourquoi tu danses

Danser, tomber, danser encore... Elle fut une enfant qui s'imaginait sur la scène, une petite fille brûlant de devenir une étoile, une adolescente dont l'unique désir était la danse, peu importe les souffrances et les sacrifices. Pour la première fois, la danseuse étoile Aurélie Dupont raconte son rêve devenu réalité. Avec elle, nous découvrons le prix de l'exigence d'absolu ; les rapports avec les chorégraphes, génies ou tyrans ; les défis à relever, la volonté de se surpasser. Et, par-dessus tout, les peurs et la joie, la quintessence de ce qui fait du corps de ballet de l'Opéra de Paris un lieu légendaire de passions exacerbées. Un récit vibrant et un portrait qui, au-delà de la danse, met à nu le destin d'une femme qui s'est battue pour être elle-même. L'écriture minutieuse et captivante d'Aurélie Dupont nous donne l'impression d'arpenter les couloirs de l'Opéra à ses côtés avant de l'observer sur scène, depuis les coulisses. Elle. Ecrire, c'était saluer, une dernière fois. Tirer sa révérence. Et raconter. Psychologies magazine.