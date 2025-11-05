Inscription
#Roman francophone

J'ai regardé la nuit tomber

Lolita Chammah

Tu devrais être là mais tu n'es pas là. Et dans cette béance absolue de ton absence, mon petit garçon, j'ai décidé que tu étais là, que tu prenais ta place jour après jour. Kolia. Je parle de toi au monde près de moi, à ceux qui ne te connaissent pas. Je parle de toi au vent dans les arbres, au bleu du ciel, à la mer salée, aux fleurs de printemps. La terre est gorgée de toi, et je suis là. Dans cette douleur insensée de ta perte, je t'ai rendu la vie, une certaine vie à l'intérieur de moi. L. C. Le récit lumineux d'un deuil périnatal. Fabienne Pascaud, Télérama. Des confidences touchantes. Jeanne Ferry, Elle.

Par Lolita Chammah
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Lolita Chammah

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

J'ai regardé la nuit tomber

Lolita Chammah

Paru le 05/11/2025

160 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

9782253252610
