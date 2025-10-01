Inscription
#Roman francophone

Rendez-vous à Noël, Darling

Lauren Asher

ActuaLitté
Passer les fêtes de Noël dans sa ville natale, en tant que demoiselle d'honneur au mariage de sa soeur ? Catalina Martinez s'y était résignée. Même si le futur marié n'est autre que son ex (oui, oui, joyeux Noël à elle). Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est le garçon d'honneur : Luke Darling. Médecin, trop gentil pour être honnête et un peu trop parfait pour qu'on y croie. Luke, quant à lui, ne s'attendait pas à tomber sous le charme de la soeur de la mariée. Catalina est brillante, cynique, farouchement séduisante... et sur le point de repartir loin de Lake Wisteria dès janvier. Il n'a que quelques semaines pour faire craquer Catalina, qui a rangé son coeur bien au fond d'un carton, juste à côté des décorations de Noël. Entre joutes verbales et sourires troublants, la tension s'installe. Sous les guirlandes et les flocons, les coeurs fondent plus vite que prévu...

Par Lauren Asher
Chez Hachette

|

Auteur

Lauren Asher

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Rendez-vous à Noël, Darling

Lauren Asher

Paru le 08/10/2025

432 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782017348412
