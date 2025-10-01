Rendez-vous à Noël, Darling

Passer les fêtes de Noël dans sa ville natale, en tant que demoiselle d'honneur au mariage de sa soeur ? Catalina Martinez s'y était résignée. Même si le futur marié n'est autre que son ex (oui, oui, joyeux Noël à elle). Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est le garçon d'honneur : Luke Darling. Médecin, trop gentil pour être honnête et un peu trop parfait pour qu'on y croie. Luke, quant à lui, ne s'attendait pas à tomber sous le charme de la soeur de la mariée. Catalina est brillante, cynique, farouchement séduisante... et sur le point de repartir loin de Lake Wisteria dès janvier. Il n'a que quelques semaines pour faire craquer Catalina, qui a rangé son coeur bien au fond d'un carton, juste à côté des décorations de Noël. Entre joutes verbales et sourires troublants, la tension s'installe. Sous les guirlandes et les flocons, les coeurs fondent plus vite que prévu...