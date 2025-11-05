Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La fille de Lake Placid

Marie Charrel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1996 : au retour d'une de leurs escapades nocturnes dans les bois de Lake Placid, Elizabeth et son ami Parker font une étrange rencontre. Alors qu'elle grandit hantée par cette vision, la jeune fille découvre son don pour la poésie et la musique. 2019 : Lana Del Rey tente d'approcher son idole, Joan Baez, la mythique reine du folk qui vit retirée au coeur de la forêt californienne, pour la convaincre de chanter avec elle lors de son prochain concert. Au croisement de ces temporalités surgit une Lana Del Rey fascinante, irréductible aux clichés que l'on a voulu lui accoler. De sa plume inventive, Marie Charrel nous entraîne dans l'univers onirique de deux grandes artistes portant au coeur la nostalgie d'un rêve américain impossible et brisé. Une réjouissante biographie romancée. Une ode féministe à la sororité, à la poésie et à la créativité. Barbara Krief, Le Nouvel Obs. Un roman étrange et captivant. Patrick Williams, Elle.

Par Marie Charrel
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marie Charrel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fille de Lake Placid par Marie Charrel

Commenter ce livre

 

La fille de Lake Placid

Marie Charrel

Paru le 05/11/2025

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251811
9782253251811
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.