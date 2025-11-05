La fille de Lake Placid

1996 : au retour d'une de leurs escapades nocturnes dans les bois de Lake Placid, Elizabeth et son ami Parker font une étrange rencontre. Alors qu'elle grandit hantée par cette vision, la jeune fille découvre son don pour la poésie et la musique. 2019 : Lana Del Rey tente d'approcher son idole, Joan Baez, la mythique reine du folk qui vit retirée au coeur de la forêt californienne, pour la convaincre de chanter avec elle lors de son prochain concert. Au croisement de ces temporalités surgit une Lana Del Rey fascinante, irréductible aux clichés que l'on a voulu lui accoler. De sa plume inventive, Marie Charrel nous entraîne dans l'univers onirique de deux grandes artistes portant au coeur la nostalgie d'un rêve américain impossible et brisé. Une réjouissante biographie romancée. Une ode féministe à la sororité, à la poésie et à la créativité. Barbara Krief, Le Nouvel Obs. Un roman étrange et captivant. Patrick Williams, Elle.