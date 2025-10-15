Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le plus beau jour de l'année

Felicity Hayes-McCoy

Depuis soixante ans, Nora Sullivan organise chaque année en janvier une grande fête pour réunir un cercle d'amis fidèles dans son magnifique hôtel irlandais de Castlehill. Parmi eux, Clemency, autrefois brillante romancière et sa fille Henrietta qui entretiennent des relations parfois tendues, Martin, un ancien médecin, et sa femme Eleonore, Tom qui est veuf et Barbara, marquée par l'absence de son fils Luke. Tout ce petit monde débarque à l'hôtel et va se croiser pendant cette semaine de retrouvailles. La découverte de quelques secrets de famille va pousser chacun à faire le point sur sa propre vie et à remettre en question leurs liens. Ce séjour sera-t-il l'occasion de renouveler leur amitié ou bien cette année pleine de révélations sera-t-elle différente ? Un feel good poignant sur la valeur des liens qui nous unissent à travers les années.

Par Felicity Hayes-McCoy
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Felicity Hayes-McCoy

Editeur

Editions Prisma

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le plus beau jour de l'année

Felicity Hayes-McCoy

Paru le 15/10/2025

Editions Prisma

19,95 €

