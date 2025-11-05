Mon petit frère

Contrairement à Jean-Louis, l'aîné vif, farceur, cancre, séducteur, Yves-Marie était discret, timide, premier de classe, peu entreprenant auprès des filles... Si proches, les deux frères s'aimaient, et seulement treize mois les séparaient. Fils d'un père médecin alcoolique et d'une mère courageuse s'efforçant de tenir le rang de la famille malgré le manque cruel d'argent, ils étaient liés par leurs jeunes années d'un autre siècle à Arras. Jean-Louis Fournier signe une remontée vers l'enfance dans son style unique, fait de drôlerie, de sensibilité et de nostalgie, rendant ainsi un hommage émouvant à un petit-frère disparu. L'écriture est douce et espiègle. L'auteur écrit au passé, mais son amour se conjugue au présent. Alice Develey, Le Figaro littéraire.