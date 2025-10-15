Inscription
#Beaux livres

La bible du bien-être de mon chat

Isabelle Collin

ActuaLitté
Saviez-vous que le ronronnement de votre chat peut apaiser votre stress ? Que s'étirer comme votre compagnon à quatre pattes détendra votre mal de dos ? Que les chats ont leur propre langage et que vous pouvez apprendre à les décoder ? Ce magnifique livre collector explore simplement, tous les aspects de la vie des chats et de la relation unique que nous partageons avec eux. Que vous soyez un propriétaire attentif, un passionné de félins, un adepte de la méditation ou simplement curieux des bienfaits qu'apporte la compagnie d'un chat, vous trouverez tout dans cette bible pour veiller sur votre santé et celle de votre compagnon à quatre pattes ! En plus produit : Un cahier de présentation des différentes races de chat et un carnet d'adresses utiles (vétérinaire, association, clubs de races...)

Par Isabelle Collin
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Isabelle Collin

Editeur

Editions Prisma

Genre

Chats

La bible du bien-être de mon chat

Isabelle Collin

Paru le 15/10/2025

256 pages

Editions Prisma

29,95 €

ActuaLitté
9782810440955
