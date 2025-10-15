La bible du bien-être de mon chat

Saviez-vous que le ronronnement de votre chat peut apaiser votre stress ? Que s'étirer comme votre compagnon à quatre pattes détendra votre mal de dos ? Que les chats ont leur propre langage et que vous pouvez apprendre à les décoder ? Ce magnifique livre collector explore simplement, tous les aspects de la vie des chats et de la relation unique que nous partageons avec eux. Que vous soyez un propriétaire attentif, un passionné de félins, un adepte de la méditation ou simplement curieux des bienfaits qu'apporte la compagnie d'un chat, vous trouverez tout dans cette bible pour veiller sur votre santé et celle de votre compagnon à quatre pattes ! En plus produit : Un cahier de présentation des différentes races de chat et un carnet d'adresses utiles (vétérinaire, association, clubs de races...)