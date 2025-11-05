Inscription
#Polar

Rien qu'une belle perdue

Eric Fouassier

" Au début, rien ne laissait présager le tour très personnel que les choses allaient prendre pour moi. Le topo, il est vrai, était des plus sommaires : quartier de la Croix-Fleurie, plusieurs bagnoles carbonisées dans le parking souterrain d'un immeuble voué à la destruction, un cadavre retrouvé dans le coffre de l'une d'entre elles. " Gaspard Cloux, récemment muté à Strasbourg, est chargé d'enquêter sur le corps d'un obscur musicien découvert enfermé dans le coffre d'une voiture. L'affaire se révèle très vite complexe et le policier s'oriente sur la piste d'une ancienne actrice de films pornographiques sauvagement assassinée, d'une valise remplie de drogue et d'un tandem de tueurs sadiques au service d'un politicien. Après Morts thématiques, lauréat du prix Plume de glace, Eric Fouassier nous livre ici un deuxième opus tout aussi captivant des aventures du commandant Gaspard Cloux. Avec en plus une petite touche de sombre nostalgie, à la manière des meilleurs bluesmen.

Genre

Romans policiers

Paru le 05/11/2025

384 pages

9,20 €

9782253249900
