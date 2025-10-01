STITCH - Sage comme une image, une semaine sans bêtises - Disney

Une histoire inédite et drôle de Stitch à lire pendant une semaine ! - Une aventure pleine de rebondissements, composée en sept chapitres à lire du lundi à dimanche. - Une nouvelle péripétie par jour. Synopsis : Lilo veut organiser une fête surprise pour l'anniversaire de sa soeur Nani. Pour y arriver, elle a besoin que Stitch reste sage, alors, elle demande à son ami bleu de tenir une semaine sans faire de bêtises. Le petit alien accepte de relever le défi, mais il a bien du mal à rester tranquille. Il fera mieux demain... promis, juré !