STITCH - Sage comme une image, une semaine sans bêtises - Disney

ActuaLitté
Une histoire inédite et drôle de Stitch à lire pendant une semaine ! - Une aventure pleine de rebondissements, composée en sept chapitres à lire du lundi à dimanche. - Une nouvelle péripétie par jour. Synopsis : Lilo veut organiser une fête surprise pour l'anniversaire de sa soeur Nani. Pour y arriver, elle a besoin que Stitch reste sage, alors, elle demande à son ami bleu de tenir une semaine sans faire de bêtises. Le petit alien accepte de relever le défi, mais il a bien du mal à rester tranquille. Il fera mieux demain... promis, juré !

Chez Hachette

|

Auteur

Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

STITCH - Sage comme une image, une semaine sans bêtises - Disney

Xxx

Paru le 21/01/2026

96 pages

Hachette

12,90 €

ActuaLitté
9782017331506
© Notice établie par ORB
