Les 101 dalmatiens

Les histoires des studios Walt Disney pour les 8-12 ans... et les plus grands ! - La première collection d'albums Deluxe Collector pour les 8 +. - Des textes écrits au passé, adaptés aux lecteurs autonomes confirmés. - Un vocabulaire soutenu et une plume de qualité. - Des images inédites datant de la création du film d'animation ! Les peintures, esquisses et dessins conceptuels des artistes originaux des studios Disney de l'époque. - Une préface écrite par un réalisateur connu des Studios Disney. - En fin d'ouvrage : la présentation des artistes ayant participé à la création visuelle du film et un glossaire des termes techniques. - Une fabrication de qualité : couverture 100 % toilée, impression en sérigraphie et fer à dorer, signet, tranchefile, papier intérieur bouffant 150 grammes. Dès 8 ans.