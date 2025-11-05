Dernier volet d'une trilogie initiatique à succès, Le Miroir de Bali mêle quête spirituelle et enquête intime sur les traces de la lignée maternelle de l'autrice. Entre Bali et Java, Linda Bortoletto livre un récit profondément incarné, où la marche devient chemin de reconstruction et de réconciliation avec le féminin. Un texte fort, porté par une voix fidèle à son public, qui croise les enjeux du transgénérationnel, de la résilience et du sacré - dans une destination prisée des lecteurs. Un récit profond et inspirant au format poche, pour un voyage intérieur autant que géographique.