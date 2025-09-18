Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'agenda social

Editions législatives

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'agenda expert des travailleurs sociaux : aide-mémoire social + agenda 2026 Rejoignez les 22 000 travailleurs sociaux qui, chaque année, utilisent l'Agenda Social au quotidien ! COMPLET - Une compilation d'articles sur les travailleurs sociaux, leur profession, leur histoire. - Un aide-mémoire social de plus de 70 pages : - Sécurité sociale, chômage, prestations familiales, aide sociale, - Conditions d'attribution, organismes à contacter, délais à respecter, - Montants des allocations, prestations ou cotisations... PRATIQUE - Les informations pratiques de la vie quotidienne : - dates de vacances scolaires, formalités administratives, cartes, plans... - période de novembre 2025 à décembre 2026 - Format de l'Agenda Social Relié : 16 cm X 24 cm - 1 semaine sur 2 pages

Par Editions législatives
Chez Editions Législatives

|

Auteur

Editions législatives

Editeur

Editions Législatives

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'agenda social par Editions législatives

Commenter ce livre

 

L'agenda social

Editions législatives

Paru le 18/09/2025

Editions Législatives

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850865671
9782850865671
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.