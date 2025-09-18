L'agenda expert des travailleurs sociaux : aide-mémoire social + agenda 2026 Rejoignez les 22 000 travailleurs sociaux qui, chaque année, utilisent l'Agenda Social au quotidien ! COMPLET - Une compilation d'articles sur les travailleurs sociaux, leur profession, leur histoire. - Un aide-mémoire social de plus de 70 pages : - Sécurité sociale, chômage, prestations familiales, aide sociale, - Conditions d'attribution, organismes à contacter, délais à respecter, - Montants des allocations, prestations ou cotisations... PRATIQUE - Les informations pratiques de la vie quotidienne : - dates de vacances scolaires, formalités administratives, cartes, plans... - période de novembre 2025 à décembre 2026 - Format de l'Agenda Social Relié : 16 cm X 24 cm - 1 semaine sur 2 pages