Italia Cosmica

"J'étais partie pour raconter la beauté, mais sur mon chemin quelque chose m'a happée : le mystère des Vierges noires, un secret enfoui dans les pierres et le temps, qui m'a menée bien plus loin que je ne l'avais imaginé. . ". Le Sentiero Italia est l'un des plus longs sentiers de randonnée d'Europe. De Trieste à la Sardaigne, il traverse la totalité des montagnes italiennes, six sites naturels de l'Unesco, vingt régions et plusieurs centaines de communes. Linda Bortoletto est l'une des très rares à l'avoir parcouru à pied, en solitaire, pendant une année entière, au rythme des quatre saisons. Hors des sentiers battus, son livre est un récit initiatique qui conjugue dépassement de soi, quête spirituelle, redécouverte d'un mystère médiéval et du féminin sacré, et célébration de l'Italie, de ses traditions, de son art et de ses symboles cachés.