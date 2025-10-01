Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Marvel, Qui est qui ?

Hachette Jeunesse, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nouvelle encyclopédie des personnages Marvel sous forme de boîte avec des cartes à consulter... et à collectionner ! - Une encyclopédie ludique à emporter partout ! - 60 cartes " personnages " à collectionner et à jouer. - Les portraits, les points forts et points faibles des plus grands héros et vilains issus des univers Spider-Man, Avengers et Gardiens de la Galaxie. - Pour tous les enfants fans de Marvel et qui veulent devenir incollables sur leurs personnages favoris. 7-12 ans.

Par Hachette Jeunesse, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marvel, Qui est qui ? par Hachette Jeunesse, Xxx

Commenter ce livre

 

Marvel, Qui est qui ?

Hachette Jeunesse, Xxx

Paru le 01/10/2025

60 pages

Hachette

12,98 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017327776
9782017327776
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.