Marvel, Qui est qui ?

La nouvelle encyclopédie des personnages Marvel sous forme de boîte avec des cartes à consulter... et à collectionner ! - Une encyclopédie ludique à emporter partout ! - 60 cartes " personnages " à collectionner et à jouer. - Les portraits, les points forts et points faibles des plus grands héros et vilains issus des univers Spider-Man, Avengers et Gardiens de la Galaxie. - Pour tous les enfants fans de Marvel et qui veulent devenir incollables sur leurs personnages favoris. 7-12 ans.