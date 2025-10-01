"Fusão" signifie "fusion" en portugais et reflète l'héritage anglo-brésilien d'Ixta Belfrage. Il décrit également à lui seul la cuisine brésilienne : une fusion d'influences indigènes, portugaises et ouest-africaines, également riche de l'inspiration de nombreuses populations immigrées. Le Brésil est un pays vaste et éblouissant, aussi beau que complexe et qui garde toujours une part de mystère. Grâce à des combinaisons créatives d'ingrédients, Ixta donne un apperçu du Brésil à la table avec de superbes photographies de ses rencontres et des histoires personnelles qui lui ont inspiré des recettes pleines de vie. Imprégnée de soleil et débordante de saveurs, cette cuisine excitante et inspirante se doit d'être partagée ! Découvrez comment réaliser des burgers à la moqueca de poisson, du canard en bouillon doré à la tomate, de la papaye sautée avec du basilic croustillant, du chico tropical à la crème de noix de coco et sa meringue au miel, et bien d'autres encore !