Lieux insolites et secrets de Rennes

Rennes voit souvent son statut de capitale bretonne remis en question selon que l'on parle d'histoire ou de découpage géographique. Elle n'est pas non plus en première position sur l'échiquier touristique et son image est malmenée par les nombreuses manifestations et saccages relayés à plaisir par les réseaux sociaux. Pourtant, son patrimoine est d'une richesse à peine croyable et couvre plus de 2000 ans d'histoire. C'est à Rennes et nulle part ailleurs en Bretagne que vous trouverez des édifices, des ouvrages d'art, des oeuvres, caractéristiques d'absolument toutes les périodes architecturales et historiques. Rennes contient des trésors mais ils sont bien mal connus. Combien savent que l'une des mottes castrales représentées sur la fameuse tapisserie de Bayeux est celle de Rennes ? Que le fameux ingénieur Labrouste a construit ici un édifice encore bien visible ? Que l'une des plus grandes serial-killeuses de tous les temps, la Jégado, a été exécutée à Rennes où elle a commis ses derniers méfaits ?