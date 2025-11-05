Inscription
#Essais

Les cinq sens

Jean-Christophe Bailly

ActuaLitté
Ecrivain, poète et philosophe, Jean-Christophe Bailly nous invite à parcourir nos sens avec de multiples lunettes. Avec philosophie, il nous interroge : les sens sont-ils le propre de l'homme ? Les arbres avec leur ramification et leur système racinaire possèdent-ils un sens proche du toucher ? Les animaux ont-ils les mêmes que nous ? Dans ce cheminement, il emprunte à la biologie animale, en dressant des parallèles avec les saumons qui se repèrent grâce à l'odorat pour remonter les rivières et retrouver leur lieu de naissance, ou la crevette-mante qui voit à 360 degrés. Il se fait aussi linguiste, en évoquant le toucher et en tirant le fil entre "prendre" et "comprendre" . Il est politique, surtout, en s'arrêtant sur nos oreilles, notre nez, notre bouche : "Vivre c'est être poreux, pénétrable, échanger" . Nous sommes ouverts, "nous ne sommes pas de petites volontés fermées sur elles-mêmes" .

Par Jean-Christophe Bailly
Chez Bayard

|

Auteur

Jean-Christophe Bailly

Editeur

Bayard

Genre

Ouvrages généraux

Les cinq sens

Jean-Christophe Bailly

Paru le 05/11/2025

96 pages

Bayard

12,90 €

ActuaLitté
9782227503205
