Les espions du président

Passionné par Le Bureau des légendes, Emmanuel Macron en connaît les codes, les acteurs, les leviers. Depuis son arrivée au pouvoir, il n'a cessé d'élargir son emprise sur les services secrets. Sous son impulsion, la France a mené certaines des opérations clandestines les plus audacieuses de son histoire récente - avec, à l'occasion, des résultats spectaculaires... ou de parfaits fiascos. Nourrie de documents confidentiels, de témoignages inédits et de scènes saisissantes au coeur du pouvoir, cette enquête dévoile les coulisses d'une présidence obsédée par le renseignement : la guerre contre les mercenaires russes de Wagner en Afrique, l'aveuglement face à Moscou, les coups tordus d'Alger, de Pékin ou de Téhéran, mais aussi les dérives d'un renseignement de plus en plus politisé en France. Entre luttes d'influence, diplomatie de l'ombre et coups de poker, voici le récit haletant d'un chef d'Etat qui joue avec le feu. Et parfois s'y brûle. Antoine Izambard et Pierre Gastineau sont respectivement l'actuel et l'ancien rédacteur en chef du site d'investigation sur le renseignement Intelligence Online.