Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Jeunes loups

Bernard Cohen, Colin Barrett

Dans une Irlande rurale désenchantée, Colin Barrett signe un premier recueil de nouvelles salué par la critique, où il donne voix à une jeunesse désoeuvrée, entre violence sourde, rêves brisés et éclats de tendresse. Avec une écriture d'une grande précision poétique, il capte l'intensité brute du quotidien des oubliés, dans la veine de Raymond Carver et Ken Loach. Prix Frank O'Connor, traduit dans le monde entier, Jeunes Loups s'impose comme un classique contemporain, désormais réédité en poche dans le cadre du Focus Irlandais Rivages.

Par Bernard Cohen, Colin Barrett
Chez Rivages

|

Auteur

Bernard Cohen, Colin Barrett

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

Jeunes loups

Colin Barrett trad. Bernard Cohen

Paru le 15/10/2025

240 pages

Rivages

8,70 €

9782743668532
