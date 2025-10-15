Dans une Irlande rurale désenchantée, Colin Barrett signe un premier recueil de nouvelles salué par la critique, où il donne voix à une jeunesse désoeuvrée, entre violence sourde, rêves brisés et éclats de tendresse. Avec une écriture d'une grande précision poétique, il capte l'intensité brute du quotidien des oubliés, dans la veine de Raymond Carver et Ken Loach. Prix Frank O'Connor, traduit dans le monde entier, Jeunes Loups s'impose comme un classique contemporain, désormais réédité en poche dans le cadre du Focus Irlandais Rivages.