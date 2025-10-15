Les aventures de Patapon, la BD

Le héros de cette BD, Patapon, est un petit mouton créé en 1976 par Mme Louise André-Delastre pour "aider les enfants à devenir de vrais amis de Jésus" et éveiller en eux "le goût du Beau, du Vrai, du Bon" . D'abord entouré d'animaux, notamment l'amusante Souricette, c'est en 1997 qu'apparaissent deux enfants qui deviendront ses inséparables amis : Romain et Pascaline. Puis en 1999, la petite bande est dotée d'un "berger" qui veille sur eux et les guide par sa sagesse et ses conseils : Pastouro. Au fil des épisodes, de nombreux personnages vont rejoindre le petit monde de Patapon : la voisine âgée, le fermier et son cheval, Pierrot le petit garçon en fauteuil roulant, Pia... Les enfants apprennent le courage, le goût de l'effort, la générosité, l'esprit de service, la loyauté... Quelles que soient les difficultés rencontrées, la joyeuse petite bande les surmonte grâce à l'amitié. Une BD drôle, poétique, émouvante qui tire des leçons édifiantes des petites aventures du quotidien.