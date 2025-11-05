Penser l'ère post-libérale

Atomisation de la société, toute puissance du marché et de l'individu, enfermement de la vie politique occidentale dans un clivage mortifère entre ultralibéralisme et populisme... Le triomphe du libéralisme après 1989 s'est révélé une impasse. L'ère libérale touche à sa fin ! Dans cet ouvrage, Adrian Pabst fait le constat de cette polarisation à l'extrême qui paralyse le débat démocratique, divise la société et signe l'échec définitif de l'idéologie libérale. Défendant une vision qui ne sacrifie pas la liberté mais se fonde sur la dignité de la personne humaine et la recherche du bien commun, le philosophe propose une troisième voie pour penser cette nouvelle ère qui s'ouvre. Cette proposition tant intellectuelle que politique renoue avec les origines britanniques et françaises de la pensée post-libérale, loin de ses déclinaisons américaines, et assume ses racines : celles du christianisme social. Adrian Pabst est politologue, professeur honoraire à l'université britannique du Kent et vice-directeur du National Institute of Economic and Social Research. Docteur en philosophie politique et en philosophie des religions, il consacre ses travaux de recherche à la pensée et l'économie politiques, particulièrement le libéralisme et ses critiques. Avec le théologien John Milbank, il a publié La politique de la vertu (Desclée de Brouwer, 2018). Clotilde Brossollet est éditorialiste et éditrice. Spécialiste de la Doctrine sociale de l'Eglise, formatrice d'élus et candidats, elle est notamment l'auteure de Catholiques de tous les partis, engagez-vous ! (Mame, 2021).