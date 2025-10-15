Inscription
Les petites joies de l'automne

Odile Haumonté, by.bm

Les journées qui raccourcissent, les vendanges qui approchent, les pommes et les poires, les champignons dans les sous-bois, le départ des hirondelles vers les pays chauds... Ce petit livre invite les jeunes enfants à faire attention aux détails de la nature qui nous offre encore tant de richesses avant d'entrer dans son sommeil d'hiver. Guidé par ses parents ou éducateurs, l'enfant apprendra à observer, s'intéresser, admirer, s'émerveiller pour comprendre la joie de l'automne qui culmine à la Toussaint, fête de la vie et de l'espérance. Avec ses phrases courtes et simples, ce livre pourra aussi intéresser l'enfant qui commence à lire tout seul. Une jolie collection de petits livres à emporter à la messe.

Par Odile Haumonté, by.bm
Chez Pierre Téqui (Editions)

Odile Haumonté, by.bm

Pierre Téqui (Editions)

Autres éditeurs (P à T)

Les petites joies de l'automne

Odile Haumonté, by.bm

Paru le 15/10/2025

12 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

9782740327548
