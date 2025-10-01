Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Parole et prière n°185 novembre 2025

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" D'instinct, l'homme de prière aime ce qui est beau. Labeauté lui devient un langage qui lui parle d'ailleurs. A travers elle, c'estle visage du plus beau des enfants des hommes qu'il approche. " Dom André Louf La fécondité par la prière et les actes Dom André Louf (1929-2010), moine, abbé puis ermite, est undes plus grands maîtres spirituels du catholicisme contemporain. Sa vie deprière a fécondé ses écrits, ses recherches scientifiques et son action enfaveur de l'oecuménisme. Plongeons tout ce mois de novembre dans sa spiritualitéet puisons à la source qu'est l'amour de Dieu.

Par Collectif
Chez XXXX

|

Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parole et prière n°185 novembre 2025 par Collectif

Commenter ce livre

 

Parole et prière n°185 novembre 2025

Collectif

Paru le 01/10/2025

400 pages

XXXX

4,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9772109551851
9772109551851
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.