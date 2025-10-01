Parole et prière n°185 novembre 2025

" D'instinct, l'homme de prière aime ce qui est beau. Labeauté lui devient un langage qui lui parle d'ailleurs. A travers elle, c'estle visage du plus beau des enfants des hommes qu'il approche. " Dom André Louf La fécondité par la prière et les actes Dom André Louf (1929-2010), moine, abbé puis ermite, est undes plus grands maîtres spirituels du catholicisme contemporain. Sa vie deprière a fécondé ses écrits, ses recherches scientifiques et son action enfaveur de l'oecuménisme. Plongeons tout ce mois de novembre dans sa spiritualitéet puisons à la source qu'est l'amour de Dieu.