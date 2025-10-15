Inscription
Anne-Charlotte Larroque

Un Calendrier de l'Avent pour préparer son coeur à la naissance de l'Enfant Jésus 24 figures pour accompagner l'enfant du 1er décembre jusqu'à Noël 19 saints : Sainte Anne, Saint François-Xavier, Saint Carlo Acutis, Saint Nicolas, Saint Ambroise de Milan, Saint Philippe Néri, Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Véronique, Sainte Lucie de Syracuse, Sainte Odile, Saint Wenceslas, Saint Dominique Savio, Sainte Kateri Tekakwitha, Saint Zacharie, l'ange Gabriel, Sainte Elisabeth, Saint François d'Assise, Saint Jean-Baptiste. +5 personnages de la crèche : Marie, Joseph, l'Enfant Jésus, le boeuf et l'âne. Pour mieux connaître les saints, notamment ceux qui sont présentés dans la collection "Les Petits Pâtres" Un poster à colorier au fil des jours

Anne-Charlotte Larroque
Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Anne-Charlotte Larroque

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

calendrier de l'avent

Calendrier de l'Avent

Anne-Charlotte Larroque

Paru le 15/10/2025

20 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

9782740327500
